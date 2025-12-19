東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「東京ベイ舞浜ホテルファーストリゾート」にて「サーロインステーキ食べ放題ランチビュッフェ」を2日間限定で開催！ライブキッチンの鉄板で焼かれた、おいしいサーロインステーキを思う存分堪能できます☆ 東京ベイ舞浜ホテルファーストリゾート「オールデイダイニングカリフォルニア」サーロインステーキ食べ放題ランチビュッフェ  料金：大人 6,200円(税・サ込