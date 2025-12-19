人民元を手にする中国工商銀行の行員。（北京＝新華社記者／陳曄華）【新華社北京12月19日】世界の銀行の送金システムを運営する国際銀行間通信協会（SWIFT）が18日に発表した11月の月次報告とデータ統計によると、国際決済に占める人民元のシェアは2.9％で、世界6位を維持した。人民元建て決済額は前月比7.4％増加し、全通貨の決済額は9.6％減少した。ユーロ圏を除く地域での人民元建て決済額のシェアは2.2％で6位となっ