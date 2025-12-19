江蘇省揚州市宝応県の物流パークで、荷物を仕分ける宅配会社の職員。（１１月１１日、ドローンから、揚州＝新華社配信／沈冬兵）【新華社北京12月19日】中国国家郵政局が16日に発表した1〜11月の郵便配達サービスの取扱件数は、前年同期比12.9％増の1967億5千万件だった。うち宅配便サービスは14.9％増の1807億4千万件で、同一都市内が2.2％増の144億7千万件、他地域向けが16.3％増の1624億4千万件、国際および中国香港・マカ