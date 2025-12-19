リーフラスが、北海道弟子屈町およびオリエンタルランドとともに、地域の子どもたちを対象としたスポーツイベントを共同開催しました。2025年11月21日と22日の2日間にわたり、スポーツを通して挑戦心や自己肯定感を育む体験型プログラムが展開されました。 リーフラス「弟子屈町スポーツイベント」 開催日：2025年11月21日〜22日場所：弟子屈小学校体育館、摩周観光文化センター参加人数：延べ180名以上 弟子