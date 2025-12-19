◇カーリング ミラノ・コルティナ五輪最終予選 ミックスダブルス(日本時間19日、カナダ)カーリング・ミックスダブルスの残り2枠となっていたミラノ・コルティナ五輪出場チームが決定しました。全16チームが2グループに分かれ総当たり戦を行い、両グループの上位2チームがプレーオフに進出。グループAからは1位のチェコと2位の韓国、グループBからは1位のオーストラリアと2位の中国が駒を進めていました。日本(小穴桃里選手、青木豪