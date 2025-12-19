日本銀行は金融政策決定会合で、追加の利上げを行い、政策金利をこれまでの0.5％から0.75％に引き上げることを決めました。日本銀行は2日間にわたって開いた金融政策決定会合で、追加の利上げの是非について協議しました。日銀は、日本経済の状況や企業の賃上げの動向が堅調なことなどを踏まえて、追加の利上げに向けた環境が整ったと判断し、政策金利をこれまでの0.5％から0.75％に引き上げることを決めました。政策金利が0.5％を