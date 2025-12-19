NHKは19日、大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（後7:20〜11:45※中断ニュースあり総合ほか）の曲目を発表。48回目の出場となる石川さゆりは「天城越え」を披露する。【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者＆曲目これまでの出場回数も石川は2007年以降、「津軽海峡・冬景色」と「天城越え」を交互に歌い続けてきた。昨年は能登半島地震を受けて「能登半島」を披露していた。今年は「能登半島」をまたぎ、再び「天城越