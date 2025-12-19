政府は19日の閣議で、小林麻紀内閣広報官を退任させ、後任に経済産業省出身で故安倍晋三元首相の秘書官を務めた佐伯耕三氏を起用する人事を決めた。佐伯氏は現在、日本貿易振興機構（ジェトロ）のブリュッセル事務所長を務めている。発令は来年1月4日付。