【GoodsPress AWARD 2025 ベストバイ大賞】セカンド冷蔵庫・冷凍庫がコロナ禍以降に売れたように、食材の保存や調理スタイルは近年大きく変化。メインとなる冷蔵庫も大容量化や冷凍機能の進化した製品が続々と登場している。＊＊＊【生活家電部門】冷蔵庫ライフスタイルの変化や物価高騰により、食品のまとめ買いや作り置きが増加し、大容量に対するニーズが高まっている。しかし、設置スペースには制限がある家庭も多いた