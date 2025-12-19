チャイナエアラインは、エアバスA350-1000型機を5機追加発注した。2025年4月の確定発注10機をあわせ、15機を発注したことになる。現在、主に長距離路線で運航しているエアバスA350-900型機15機を補完する。エアバスA350-1000型機はロールス・ロイス製エンジンを搭載し、最大航続距離は18,000キロ。旧世代機と比較して、燃費と二酸化炭素排出量を25％削減できる。