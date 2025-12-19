LOTポーランド航空は、東京/成田〜ワルシャワ線の期間増便を拡大する。すでに発表済みの2026年3月29日から5月27日（日本発翌日）まで週9往復を運航するほか、9月2日から30日（同）まで週8往復、10月1日から23日まで週9往復を運航する。機材はボーイング787型機を使用する。ワルシャワ発4月12日、東京/成田発4月13日は運休する。ワルシャワ発月曜、東京/成田発日曜は運航スケジュールが異なる日がある。■ダイヤLO080東京/成田（2