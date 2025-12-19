日本航空（JAL）は、JALカード会員限定で、FLY ON ポイントボーナスキャンペーンを2026年も実施する。JALカード本会員と家族会員を対象に、マイル積算対象運賃でのJALグループ便の初回搭乗時に5,000FLY ON ポイントをボーナスとして積算する。JAL便名の他社運航便も対象となる。キャンペーン期間は2026年1月1日から12月31日まで。キャンペーンの参加には登録が必要で、登録期間は12月22日から2026年12月31日まで。積算時期は通常の