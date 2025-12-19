水戸ホーリーホックは19日、西村卓朗元取締役ゼネラルマネジャー（GM）の功績が評価されて『2024−2025シーズン トップリーグトロフィー』を受賞したことをクラブ公式サイト上で発表した。トップリーグトロフィーとは、一般社団法人 日本トップリーグ連携機構に加盟する9競技12リーグを対象に、運営・マネジメント面で顕著な功績を挙げたGM等を表彰する制度のこと。2019年9月に水戸のGMに就任した西村氏は、今季クラブ史上初の