マンチェスター・ユナイテッドは、ライバルクラブを率いる指揮官の去就が不透明な点を突いて、ボーンマス所属のガーナ代表FWアントワーヌ・セメニョ獲得の可能性を高めようとしている模様だ。現地時間18日、イギリスメディア『デイリー・テレグラフ』が伝えている。セメニョは、2000年1月7日生まれの25歳。ブリストル・シティのユースで育成を受けると、2023年1月に完全移籍加入したボーンマスで本格的に才能を開花させた。今