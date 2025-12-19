年末を飾る競馬界の一大イベント「第70回有馬記念」が2025年12月28日の日曜日に開催されます。会場は千葉県船橋市にある「JRA中山競馬場」。これまで数々の名勝負が中山を舞台に繰り広げられました。日曜夜のテレビドラマ枠「日曜劇場」（TBS系）では有馬記念をテーマにした連続ドラマ「ロイヤルファミリー」が12月14日に終了。競走馬に夢を託した人間たちの壮大なドラマで、最終回もとても面白かったですね。一方で、有馬記念の発