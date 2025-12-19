NTTドコモは、「ドコモ MAX」、「ドコモ ポイ活 MAX」を契約すると2500円分のdポイントが貰えるキャンペーンを開始した。終了日は未定。 期間中、「ドコモ MAX」、「ドコモ ポイ活 MAX」を契約すると、2500円分のdポイント（期間・用途限定）がもらえる。 さらにオンラインショップでSIMのみ契約した場合、2万円分のdポイントがもらえるキャンペーンも開催中。これらを併用すると最大2万2500ポイントが