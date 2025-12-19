Googleは、コードを書かずにミニアプリを開発できる「Opal」を、生成AI「Gemini」のWebアプリに実験的に統合した。 「Gems」マネージャーからOpalにアクセスすると、プロンプトが手順のリストとして表示される新しいビューが表示される。これにより、ミニアプリの動作が理解しやすくなり、編集もさらに簡単になる。 より高度なカスタマイズが必要な場合は、OpalのWebサイトにある高度なエ