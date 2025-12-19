ロサンゼルス・ギャラクシーに所属するDF山根視来が取材に応じ、来年6月に迫ったFIFAワールドカップ26について語った。2024年から2年間、開催国の一つアメリカでプレーし、カタールW杯日本代表メンバーでもある山根は「カタールの時はホテルから（スタジアムまで）20〜30分でしたが、それとは全く違うと思うので、予測と順応が大事になる」と今大会のポイントを挙げた。日本代表はグループFに入り、オランダ代表、チュニジア