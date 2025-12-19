「餃子の王将」の運営会社の社長が射殺された事件は、１２月１９日で発生から１２年となり、現場となった本社の前で遺族らが手を合わせました。１２年前の１２月１９日、京都市山科区にある王将フードサービスの本社の前で当時社長だった大東隆行さん（当時７２）が銃撃され死亡しました。１９日朝、本社の前では遺族らが献花し、手を合わせました。（大東さんの次女真弓さん）「裁判が始まって、ちょっと複雑な気持ちか