ドジャースはヌートバーを獲得するのか(C)Getty Imagesドジャースがカージナルスのラーズ・ヌートバーをトレードで獲得する可能性があることを、米スポーツ専門メディア『The Athletic』のケン・ローゼンタール記者が伝えている。【動画】ヌートバーが魅せた！スーパープレーでドジャースの勢いを止めるこれを受け、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は「ドジャースは開幕までに外野手の補強を必要としており、対する