１９日未明、大阪市中央区の路上で自営業の男性が後ろから近付いてきた男に現金約８６万円が入ったかばんを奪われました。警察は窃盗事件として捜査しています。１９日午前３時ごろ、大阪市中央区の路上で不動産会社を経営する男性が後ろから近づいてきた男に取引のために用意していた現金約８６万円が入ったかばんを奪われました。男性にけがはありませんでした。男は身長１７５センチメートルくらいでグレーのパーカのフ