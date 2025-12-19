JFLA ホールディングスの子会社であるアルテゴが運営するクレープブランド「MOMI＆TOY'S（モミアンドトイズ）」は、もっちり食感の白玉をたっぷり使用した2種類のクレープを期間限定で販売する。「みたらし白玉とバニラアイス」「みたらし白玉とバニラアイス」は、もちもち食感の白玉に、甘じょっぱいみたらしソースをたっぷり絡め、ひんやりバニラアイスを添えた贅沢な和風クレープ。白玉のもちもち感とみたらしソースの優しい味