左から：「玉露抹茶 ラテ」「玉露抹茶 フラペチーノ」スターバックス コーヒー ジャパンは、12月26日から今年一年頑張った自分へのご褒美や年末年始の大切な人との一杯に、玉露を施した抹茶づくしの「玉露抹茶 フラペチーノ」、「玉露抹茶 ラテ」の他、米糀由来の植物性ミルクを使用した「はちみつ生姜 米糀ミルク ラテ」を全国のスターバックス（一部除く）で販売する。家族や友人など大切な人が集まる年末年始。このシーズンに登