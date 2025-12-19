香港の中心部で18日、日本円の現金約10億円が奪われる強盗事件がありました。香港メディアによりますと、香港島の中心部で、外貨両替店の店員2人が銀行で両替するため日本円の現金が入ったスーツケース4個を持って車から降りたところ、刃物を持った複数の男らに脅され、スーツケースを奪われました。4つのスーツケースには、日本円の現金およそ10億円が分けて入れられていたということです。男らは現場から車で逃走しました。その