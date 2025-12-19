日銀本店日銀は19日、金融政策決定会合を開き、景気や物価を調節するために使う政策金利を現行の0.5％程度から0.75％程度に引き上げることを決めた。9人の政策委員全員が賛成した。1995年9月以来30年ぶりの高水準となる。米国の高関税政策による経済への悪影響が従来の想定より低下。来年の春闘で賃上げの継続も期待できるとして、物価高が続くリスクを抑える。利上げは1月以来、今年2回目。日銀の利上げ決定後、国債市場では