12月21日（日）に行われる第77回朝日杯フューチュリティステークス（G1）の出走馬の調教後における馬体重が発表された。アドマイヤクワッズ馬体重：474前走馬体重：47812月18日（木）に栗東で計量友道康夫・栗東エコロアルバ馬体重：478前走馬体重：47212月17日（水）に美浦で計量田村康仁・美浦カヴァレリッツォ馬体重：482前走馬体重：47812月18日（木）に栗東で計量吉岡辰弥・栗東カクウチ馬体重：460前走馬体重：44812月17日