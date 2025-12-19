2024年の東海テレビ杯東海ステークス（G2）など重賞2勝を挙げたウィリアムバローズ（牡7・栗東・上村洋行厩舎）が、12月18日付で競走馬登録を抹消した。今後は地方競馬の浦和競馬へ移籍する予定となっている。【日本テレビ盃】ウィリアムバローズが鮮やかな逃げ切りV…ウシュバテソーロは2着交流重賞でも活躍ウィリアムバローズは2018年2月17日生まれで、父ミッキーアイル、母ダイアナバローズという血統。馬主は猪熊広次氏。J