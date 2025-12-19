交際期間が長いと、どうしてもお互いにマンネリ化しがちです。では、どうすれば倦怠ムードを打破して、再び付き合い始めた頃の新鮮な気持ちを取り戻せるのでしょうか。そこで『スゴレン』男性読者へのアンケートを参考に「少しマンネリ気味になっていた彼女に対し、再びときめきを感じた瞬間９パターン」を紹介します。【１】お互い愛の言葉を交わさなくなって久しい中、彼女に「好き」と言われたとき「飽きられていると思っていた