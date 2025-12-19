「AIとジェンダー」をテーマに討論した参加者たち＝2025年12月10日、札幌市内、玉川透撮影 AI（人工知能）は私たちの生活を便利にする一方、社会に潜むジェンダーの偏見を学習し、増幅させてしまうかもしれない――。「AIとジェンダー」という興味深く、みじかなテーマについて、現役の大学生6人が熱い議論を交わすイベントが2025年12月、札幌市でありました。AIがはらむバイアスから、進路選択におけるジェンダーギャ