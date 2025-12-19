北朝鮮のハッカー集団が2025年に盗み出した暗号資産の規模が、約20億ドル（約3100億円）に上るとの分析が明らかになった。米国に本社を置くブロックチェーン分析企業チェイナリシス（Chainalysis）が18日（現地時間）、公式サイトで報告書を公表した。報告書によれば、今年、世界全体で確認された暗号資産の窃取総額は約34億ドル（約5100億円）で、このうち北朝鮮関連ハッカーによる被害額は全体の59％を占めた。個人ウォレットへ