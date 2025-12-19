◇フィギュアスケート全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会第１日（１９日、東京・代々木第一体育館）２６年ミラノ・コルティナ五輪の日本代表を決める全日本選手権が開幕。女子ショートプログラム（ＳＰ）に向けた公式練習が行われ、大会５連覇に挑む坂本花織（シスメックス）が最終調整した。坂本はＳＰの曲をかけ、冒頭に３回転ルッツ、続くダブルアクセル（２回転半ジャンプ）を着氷。後半のフリップは回