ＮＨＫは１９日、大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）の曲目を発表した。曲目は以下の通り（カッコ内は出場回数）。【紅組】アイナ・ジ・エンド （初）革命道中ーＯｎＴｈｅＷａｙあいみょん （７）ビーナスベルトＩＬＬＩＴ（２）ＡｌｍｏｎｄＣｈｏｃｏｌａｔｅ幾田りら （初）恋風石川さゆり（４８）天城越え岩崎宏美（１５）聖母（マドンナ）たちのララバイＡＫＢ４８（１３）ＡＫＢ４８２０周年