浜松市議会の議員定数について議論する検討会議は、現在の「46」から2議席減らし「44」とする方針を決めました。15日に開かれた浜松市議会の議会改革検討会議では各会派から削減案が示されました。現在の議員定数46は中央区34、浜名区9、天竜区3と割り振られていますが、最大会派の自民党浜松などが中央区と天竜区をそれぞれ1議席減らす案を示し各会派でまとまりました。これにより再来年（2027年）4月の市議選から議員定数は、現