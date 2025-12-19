県教育委員会は18日、女子生徒にキスをした男性教諭や柿を盗んだ男性教諭など教職員4人の懲戒処分を発表しました。このうち、県西部の高校に勤める男性教諭は、勤務する高校の女子生徒に、学校内で2回にわたり抱きしめてキスをしたとして懲戒免職となったほか、この高校の校長が、この件を教育委員会に速やかに報告しなかったとして、減給3か月の処分を受けました。このほか、御殿場特別支援学校の男性教諭は、10月、三島市内の畑