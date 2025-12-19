掛川市内のコンビニに小型カメラを設置して利用客を盗撮したなどとして、県警に所属する男性警察官が書類送検されていたことがわかりました。県警によりますと、書類送検されたのは県西部の警察署に所属する30代の男性巡査部長で、掛川署の地域課に所属していた2024年1月、市内の雑居ビル内のトイレに小型カメラを設置したほか、2024年4月にはコンビニのトイレに小型カメラを設置し利用客2人を盗撮した疑いです。さらに、2025年3月