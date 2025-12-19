内装のベタベタ専用除去剤！大貴族号（筆者が所有する先代マセラティ・クアトロポルテ）の塗装のハゲについては、エンジンフードを再塗装することを決意。タコちゃん（マイクロ・デポ岡本和久代表）に相談の上、神業を持つと言われる業者さんにお願いすることになり、費用20万円弱で解決した。【画像】ベタベタ改めネチャネチャ除去！大貴族号の内装は蘇るか？全3枚今後他の場所がハゲてくる可能性はあるが、その時はその時だ。