NHKは19日、大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（後7:20〜11:45※中断ニュースあり総合ほか）の曲目を発表。2年連続で、「演歌×ドミノ」でご当地ソングを披露してきた水森かおりは、今年は、大阪のご当地ソング「大阪恋しずく」のスペシャルバージョン「大阪恋しずく 〜紅白ドミノチャレンジ2025〜」を披露し、ドミノ倒しで、2025年の出来事を振り返る。【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者＆曲目これまでの出場回数