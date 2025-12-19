NHKは19日、大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）の曲目を発表した。2022年以来、3年ぶりに出場するSTARTOENTERTAINMENT社のKing＆PrinceとSixTONES。King＆Princeは「What We Got 〜奇跡はきみと〜」、SixTONESは「6周年アニバーサリーメドレー」と題して、「Imitation Rain」「バリア」「こっから」を披露する。2023年9月に旧ジャニーズ事務所が創業者のジャニー喜多川氏の性加害を認めて以降、NHKは同社所属のタ