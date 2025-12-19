ロシアと同盟関係にあるベラルーシのルカシェンコ大統領は、ロシアのミサイルシステム「オレシュニク」が国内で実戦配備され、戦闘任務に就いたと明らかにしました。ルカシェンコ大統領は18日、国民と議会に向けた年次教書演説で、「オレシュニクがきのうから国内にあり、戦闘任務に就いている」と述べました。そのうえで、「ベラルーシとロシアは戦略的抑止のための一連の措置を実行している」と強調し、情勢が悪化した場合には、