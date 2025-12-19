スイーツ天国と化した熱海の街で、食べ歩きスイーツの新定番として注目を集める｢熱海ヨーグルト発酵所｣。1周年を迎えた今、写真を撮りたくなるかわいさと、ひと口でとりこになる濃厚な味わいが話題です。地元の牛乳を工房で丁寧に発酵させ、地場素材と掛け合わせたこだわりのヨーグルトを提供。冬の熱海旅の思い出を、ちょっと特別にしてくれる“寄り道グルメ”です。1周年を記念したイベントも企画されて