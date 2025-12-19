高市総理「我が国が持つ質の高いデータを活かし、信頼性という日本の価値を備えたAIを戦略的に開発していきます。今こそ官民連携で反転攻勢をかける時です」政府はきょう、日本で初めてとなるAI＝人工知能の基本計画案を決定しました。高市総理は「課題解決のため、日本社会全体でAIを徹底的に活用していく」と訴えたほか、「AIサミット」を早期に日本で開催できるよう関係閣僚に指示しました。