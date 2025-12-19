元欅坂46の女優今泉佑唯（27）が、18日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0時21分）に出演。グループ所属時の“絶対的センター”との仲について話した。テーマは先週に続いて「大きい声では言えないけど小さい声なら言える女子会」。今泉が「元アイドルとして言いづらかったことがあって…」と切り出し、「アイドルグループさんって、。仲いいグループあるんですか？」と話した。「（欅坂46は）世間的なイメージ