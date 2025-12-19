俳優の高石あかりが１８日、Ｘを更新。この日放送された主演朝ドラ「ばけばけ」で、自身が演じたトキが語った怪談「子捨ての話」の裏話を披露した。この日の「ばけばけ」では、怪談話に目覚めたヘブン（トミー・バストウ）が、トキに怪談をせがみ、トキは新たな怪談「子捨ての話」を聞かせた。「人の命が、ろうそくよりたやすく消えていく時代の話でございます…」と切り出し、貧しい夫婦が子どもが生まれても育てられないと川