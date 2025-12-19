ガールズグループ「KISS OF LIFE（キスオブライフ）」が10日から16日まで、福岡、大阪、東京で開いた日本デビューツアー「Lucky Day」を韓国メディアが詳報した。今回のツアーは先月、初のミニアルバム「TOKYO MISSION START」で正式に日本デビューし、その記念ツアー公演で、新曲「Lucky」「Shhh（JP Ver．）「Midas Touch」「Bad News」「Igloo」「Sticky（JP Ver．）」Lips Hips Kiss」などの代表曲を披露した。韓国メディアの