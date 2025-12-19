約350万円！日産のアメリカ法人は2025年11月10日、6年ぶりのフルモデルチェンジを遂げた新型4ドアセダン「セントラ」の価格を2万2600ドル（約350万円）からと発表しました。セントラは、かつて日本で中核モデルだった「サニー」を源流に持つモデルで、1982年に北米でデビューしました。以降、世界戦略車として進化を重ね、シリーズ累計販売台数は650万台を超えます。北米市場では長年にわたり安定した支持を獲得してきました。