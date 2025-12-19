次期型ハイエース！2025年10月29日（一般公開は10月31日）より東京ビッグサイトにて「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」が開幕。なかでもトヨタが、次期型「ハイエース」を示唆する新型コンセプトカー「ハイエース コンセプト」を世界初披露しました。どのようなモデルなのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが次期型「ハイエース」です！ 画像で見る！（88枚） 1967年の誕生以来、ハイエースは日本のみならず世