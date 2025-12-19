ナガノが描くX発マンガ『ちいかわ』と「東京ばな奈」がコラボレーションした「ちいかわバナナプリンケーキ」が、12月22日（月）〜2026年1月8日（木）頃までの期間限定で、公式オンラインショップ「パクとモグ」にて販売されることが決定した。【写真】全国通販うれしい〜！「ちいかわバナナプリンケーキ」詳細■新デザインが仲間入り「ちいかわバナナプリンケーキ」は、ふわふわに焼きあげたスポンジケーキに、フルーティな