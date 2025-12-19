J1アビスパ福岡は19日、MF見木友哉（27）と明治安田J1百年構想リーグの契約を更新したと発表した。見木は東京Vから加入した今季、主にボランチで29試合に出場。高い技術と広い視野で攻撃をけん引し、チームトップの6得点をマークした。ストライカーの象徴でもある背番号11を身につけており、クラブは午前11時11分に契約更新を発表した。見木は故障でリーグ戦は3カ月近く欠場が続いて不完全燃焼に終わっただけに、「満足して