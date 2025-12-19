大雨などの自然災害が発生した際に、現場の復旧活動に協力した長崎市の建設業者に、 市から感謝状が贈られました。 長崎市から感謝状が贈られたのは、市内の「田島建設」と「中田建設」です。 2つの建設業者は、2025年8月11日に県内に線状降水帯が発生した際に、 土砂などを撤去し市道の復旧に協力しました。 （田島建設 田島浩二社長） 「迅速に対応ができたのでよかった。ほかの業者も含めて協力してもらえれば」 （中田