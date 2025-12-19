18日夜、佐世保市で2階建ての建物が全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。 18日午後10時頃、佐世保市俵ケ浦町で「建物が燃えている」と近くの住民から消防に通報がありました。 警察によりますと、この火事で、佐野 クミ子さん93歳の木造2階建ての住宅兼倉庫が全焼し、 火は約3時間後に消し止められましたが、焼け跡から1人の遺体が見つかっています。 佐野さんは1人暮らしで、現在、連絡が取れていない